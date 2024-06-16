Бельгия - Словакия: онлайн матча чемпионата Европы-2024
В понедельник, 17 июня, сборные Словакии и Бельгии проведут матч в группе E в рамках первого тура группового раунда Евро-2024.
Поединок состоится во Франкфурте на Франкфурт Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия - Словакия
Трансляция матча будет доступна в этой новости 17 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по киевскому времени.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
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На Евро-2024 сборные Бельгии и Словакии представляют группу Е вместе с национальными командами Украины и Румыния.
На ISPORT доступно полное ]расписание и результаты матчей Евро-2024.
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