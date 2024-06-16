Бельгия - Словакия: онлайн матча чемпионата Европы-2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В понедельник, 17 июня, сборные Словакии и Бельгии проведут матч в группе E в рамках первого тура группового раунда Евро-2024.

Поединок состоится во Франкфурте на Франкфурт Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия - Словакия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 17 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по киевскому времени.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Читай также: Дивись ЄВРО-2024 наживо на MEGOGO за підтримки букмекера GGBET.UA

На Евро-2024 сборные Бельгии и Словакии представляют группу Е вместе с национальными командами Украины и Румыния.

На ISPORT доступно полное ]расписание и результаты матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!