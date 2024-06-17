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"Не знаю, что сказать. Нам стыдно": Зинченко про поражение Румынии

Александр нашел несколько слов после позорного старта на Евро-2024.
Сегодня, 18:40
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии (0:3) в рамках группового этапа Евро-2024.

Украинский футболист Александр Зинченко подвел итоги противостояния.

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"Я не знаю, что говорить. Стыдно смотреть в глаза болельщикам, которые приехали на нас посмотреть. Скажу, что мы в следующем матче сделаем все, чтобы порадовать фанов. Не знаю, что сказать. Стыдно. И я уверен, что все ребята это понимают.

Дальше только побеждать, чтобы выйти из группы. Сегодня чего-то не хватило – возможно, агрессии. Плохо, конечно, что пропустили первыми", - сказал Зинченко в эфире MEGOGO.

В следующем туре Украина сыграет против Словакии (21 июня).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Румыния - Украина.

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Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024
Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

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