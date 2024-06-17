Бельгия - Словакия: Видео голов и обзор матча Евро-2024

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Бельгии встречается с командой Словакии.

В первом тайме словацкая сборная открыла счет благодаря голу Шранца.

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На первых минутах второй половины встречи Бельгия отправила мяч в ворота соперника, но гол был отменен. После просмотра VAR был зафиксирован офсайд у Лукаку, который "украл" гол у Онаны.

Видео гола Шранца:

Напомним, что Украина позорно проиграла Румынии.

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