Бельгия - Словакия: Видео голов и обзор матча Евро-2024
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В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Бельгии встречается с командой Словакии.
В первом тайме словацкая сборная открыла счет благодаря голу Шранца.
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На первых минутах второй половины встречи Бельгия отправила мяч в ворота соперника, но гол был отменен. После просмотра VAR был зафиксирован офсайд у Лукаку, который "украл" гол у Онаны.
Видео гола Шранца:
Напомним, что Украина позорно проиграла Румынии.
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