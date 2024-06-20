Шотландия - Швейцария: Видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 20.06.2024

В рамках второго тура группового этапа Евро-2024 в квартете А сыграли Шотландия и Швейцария.

Команды обменялись голами в течение первой 45-минутки. Забили Скотт МакТоминей и Джердан Шакири.

Номинальные гости матча еще дважды отличились в ворота Ангуса Ганна усилиями Дана Ндое и Бриэля Эмболо, но эти мячи не были засчитаны.

После 2 туров Швейцария и Шотландия имеют по 4 и 1 очко соответственно.

Видео голов и обзор матча Евро-2024 Шотландия - Швейцарія

Шотландия - Швейцария 1:1

Голы: МакТоминей, 13 - Шакири, 33

xG: 0.86 - 1.03

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 10 - 11

Удары в створ ворот: 2 - 4

Шотландия: Ганн - Ролстон, Хендри, Хенли, Тирни (Маккенна, 61), Робертсон - Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Макгрегор, Макгинн (Кристи, 90) - Адамс (Шенкленд, 90).

Швейцария: Зоммер - Шер, Аканджи, Родригес - Видмер (Стергиу, 86), Джака, Фройлер (Ридер, 75), Эбишер - Ндойе (Амдуни, 86), Варгас (Сьерро, 74) - Шакири (Эмболо, 59).

Предупреждения: Мактоминей, Маккенна, Макгинн - Родригес, Сьерро

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