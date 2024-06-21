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"Я не выиграю судейским решением": Фьюри сделал заявление про реванш с Усиком

Британец серьезно настроен на второй поединок.
Сегодня, 11:19
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший обладатель чемпионского пояса в хевивейте Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) высказался о реванше против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0, 14 KO).

По словам британца, он сможет победить только если нокаутирует украинца.

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"Я должен выбить его из игры, потому что мне не видать победы судейским решением. Это печально, потому что выиграть бой и так достаточно сложно, не говоря уже о том, что нужно кого-то нокаутировать. 

Но я уверен в своих силах и с нетерпением жду этого поединка... Я слышал, что у него сломана челюсть и глазница, так что поправляйся, и увидимся в декабре", - сказал Тайсон для FUROCITY By Tyson Fury.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Ранее британец назвал причину поражения украинцу.

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