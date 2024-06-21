Ребров сделал несколько изменений в составе на матч со Словакией

Сергей Станиславович решился оставить нескольких футболистов, которые играли с Румынией в запасе.

В рамках второго тура группового этапа Евро-2024 Украина сыграет со Словакией.

По сравнению с матчем против Румынии Сергей Ребров выпустил в старте Анатолия Трубина, Александра Тымчика, Владимира Бражко и Андрея Ярмоленко вместо Андрея Лунина, Ефима Конопли, Тараса Степаненко и Виктора Цыганкова соответственно.

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Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Бражко, Шапаренко, Судаков - Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Запасные: Лунин, Бущан, Конопля, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Яремчук, Цыганков, Миколенко, Зубков, Ванат, Бондарь, Михайличенко.

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