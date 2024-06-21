Украина установила рекорд Евро-2024
Сергей Ребров на матч со Словакией выставил самый молодой состав по среднему возрасту.
В рамках 2-го тура Евро-2024 Словакия играет с Украиной.
Благодаря своему составу на данный поединок "желто-голубые" установили рекорд турнира.
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Сергей Ребров выставил самую молодую 11-ку по среднему возрасту на турнире. Средний возраст футболистов, которые вышли на поле с первых минут 25 лет и 259 дней.
На момент написания новости счет - 1:1. Забивали Иван Шранц и Николай Шапаренко.
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