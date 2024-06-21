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Украина установила рекорд Евро-2024

Сергей Ребров на матч со Словакией выставил самый молодой состав по среднему возрасту.
Сегодня, 17:20
Украина / Getty Images
Украина / Getty Images

В рамках 2-го тура Евро-2024 Словакия играет с Украиной.

Благодаря своему составу на данный поединок "желто-голубые" установили рекорд турнира.  

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Сергей Ребров выставил самую молодую 11-ку по среднему возрасту на турнире. Средний возраст футболистов, которые вышли на поле с первых минут 25 лет и 259 дней. 

На момент написания новости счет - 1:1. Забивали Иван Шранц и Николай Шапаренко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024

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