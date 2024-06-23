"Получили на орехи все": Зинченко признался, что Шевченко разнес сборную после провала в матче с Румынией

Игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как глава УАФ Андрей Шевченко отреагировал на разгром от Румынии (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2024.

По его словам, бывший наставник национальной команды провел жесткий разговор с футболистами после провального поединка.

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"Правда ли, что Шевченко разносил команду после Румынии? Я был на допинге после первой игры. Вернулись с Довбиком последними. Знаю, что была теория с Шевченко, но, к сожалению, нас с Артемом там не было, а может, и к счастью. Ибо получили на орехи все мы.

Здесь, как я и говорил, всю ту порцию критики, слова, проговоренные после матча и тренерским штабом, и мы друг другу – все было по заслугам. Потому что так играть было нельзя", - сказал Зинченко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Также Зинченко высказался о волевой победе над Словакией.

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