"Показали, что у нас есть яйца": Зинченко высказался о волевой победе над Словакией

В рамках 2-го тура Евро-2024 Украина одолела Словакию со счетом 1:2.

Универсал сборной Украины Александр Зинченко в интервью Youtube-каналу УАФ высказался об этом поединке, отметив, что "желто-голубые" продемонстрировали свой характер.

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"Всегда приятно побеждать, это для нас было самое важное. Все мы понимали, какое давление на нас лежит, особенно после первого матча. Немножко прохладный душ в первом тайме. Но команда показала характер, невероятную реакцию во втором тайме.

Спасибо партнерам по команде, которые поддержали меня после пропущенного. Понимаю, что ошибся в том эпизоде, неправильно выбрал позицию. Как команда мы вышли во втором тайме и показали, что у нас действительно есть, извиняюсь за французский, яйца. Добыли результат - это было самое главное", - сказал Зинченко.

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