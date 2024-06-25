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Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024

Состоится повторение одного из матчей группового этапа прошлого континентального первенства.
Сегодня, 00:40
Николо Барелла и Бриэль Эмболо / Getty Images
Николо Барелла и Бриэль Эмболо / Getty Images

Окончательно определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024.

В первом поединке данной стадии турнира состоится матч между Италией и Швейцарией. Встреча запланирована на 29 июня, а стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Отметим, что эти команды встречались в своей истории 61 раз. В 29 случаях побеждала Италия, еще 24 раза была ничья и 8 раз торжествовала Швейцария.

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Также стоит сказать, что на прошлом Евро команды встретились на групповом этапе. Тогда Италия победила со счетом 3:0. Дублем отметился Мануэль Локателли и еще один мяч забил Чиро Иммобиле.

Последние две встречи команд завершились ничейными счетами - 1:1 и 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия евро-2024 швейцария

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