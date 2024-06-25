Словакия – Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024 26.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В среду, 26 июня, сборные Словакии и Румынии сыграют в квартете Е в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

Все команды группы имеют по три очка. Словаки идут третьими после сенсационной победы над Бельгией (1:0) и поражения от Украины (1:2). Румыны в свою очередь лидируют, разгромив украинцев (3:0), после чего проиграв бельгийцам (0:2).

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Поединок Словакия - Румыния состоится во Франкфурте на Дойче Банк Парке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия - Румыния

Трансляция матча будет доступна в этой новости 26 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 2.

Параллельно в группе Е в заключительном туре также состоится матч Украина - Бельгия

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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