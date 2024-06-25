Грузия – Португалия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 26.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В среду, 26 июня, сборные Грузии и Португалии сыграют в группе F в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

После двух сыгранных туров грузины сохраняют шансы на плей-офф, несмотря на то, что они занимают последнее место, проиграв Турции (1:3) и сыграв вничью с Чехией (1:1).

Португальцы в свою очередь уже гарантировали себе первое место квартета и, как следствие, место в 1/8 финала. Это произошло после побед над Чехией (2:1) и Турцией (3:0).

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Поединок Грузия - Португалия состоится в Гельзенкирхене на Фелтинс Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия - Португалия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 26 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Параллельно в группе F в заключительном туре также состоится матч Чехия - Турция.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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