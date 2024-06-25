Официально: Хорватия вылетела с Евро-2024
Результат матча Словении не оставил шансов хорватам.
В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года сборная Словении сыграла вничью с Англией.
Такой результат сыграл не на руку национальной команде Хорватии, ведь единственный шанс, при котором "клетчатые" могли выйти в плей-офф, это если бы Словения проиграла англичанам разгромно.
Теперь Хорватия будет одной из двух команд на третьем месте, которые не выйдут в плей-офф турнира.
Напомним, что сами хорваты накануне на последней минуте утратили победу над Италией. На ISPORT доступны результаты и календарь предстоящих матчей чемпионата Европы.
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