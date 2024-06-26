Забарный - о вылете с Евро: Надо было все решать в первых двух матчах
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч с Бельгией и его итоги.
Напомним, ранее наша команда сыграла вничью с бельгийцами, но осталась на последнем месте в группе и покинула турнир.
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Забарный подчеркнул, что самоотдача позволила Украине оставить свои ворота сухими, но вот в атаке нужно было быть острее. Да и в целом задачу в группе нужно было решать раньше.
"Думаю, что отсутствие моментов у Бельгии - заслуга всей команды. Видел самоотдачу, которая и нужна на таком уровне, но в атаке нужно было действовать острее.
Нет эмоций, только разочарование. Неприятно с четырьмя очками не выходить из группы. Нечего сказать, надо было все решать в первых двух играх и не думать о третьей", - приводит слова Забарного Суспильне.
С видеообзором поединка Украина - Бельгия вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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