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Забарный - о вылете с Евро: Надо было все решать в первых двух матчах

Защитник сборной Украины подвел итоги выступлений на чемпионате Европы.
Сегодня, 22:23
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч с Бельгией и его итоги.

Напомним, ранее наша команда сыграла вничью с бельгийцами, но осталась на последнем месте в группе и покинула турнир.

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Забарный подчеркнул, что самоотдача позволила Украине оставить свои ворота сухими, но вот в атаке нужно было быть острее. Да и в целом задачу в группе нужно было решать раньше. 

"Думаю, что отсутствие моментов у Бельгии - заслуга всей команды. Видел самоотдачу, которая и нужна на таком уровне, но в атаке нужно было действовать острее.

Нет эмоций, только разочарование. Неприятно с четырьмя очками не выходить из группы. Нечего сказать, надо было все решать в первых двух играх и не думать о третьей", - приводит слова Забарного Суспильне.

С видеообзором поединка Украина - Бельгия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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