Швейцария попросила закрыть достопримечательность в Штутгарте, чтобы избежать утечки тактик
В команде активно готовятся к матчу против сборной Италии.
Телебашню в Штутгарте частично закрыли из-за вида на тренировочную базу сборной Швейцарии. Об этом сообщает издание Sky Sports.
По просьбе швейцарской команды, чтобы избежать утечек информации перед матчем с Италией, закрыли часть террасы башни.
Напомним, матч Швейцарии и Италии в 1/8 финала Евро-2024 пройдет 29 июня в Берлине.
Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Германии травмировался в матче со Швейцарией.
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