iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Швейцария попросила закрыть достопримечательность в Штутгарте, чтобы избежать утечки тактик

В команде активно готовятся к матчу против сборной Италии.
Сегодня, 18:20
Сборная Швейцарии / Getty Images
Сборная Швейцарии / Getty Images

Телебашню в Штутгарте частично закрыли из-за вида на тренировочную базу сборной Швейцарии. Об этом сообщает издание Sky Sports.

По просьбе швейцарской команды, чтобы избежать утечек информации перед матчем с Италией, закрыли часть террасы башни.

Напомним, матч Швейцарии и Италии в 1/8 финала Евро-2024 пройдет 29 июня в Берлине.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Германии травмировался в матче со Швейцарией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Швейцарии

Статьи по теме

Германия на последних минутах вырвала ничью со Швейцарией и первое место в группе Германия на последних минутах вырвала ничью со Швейцарией и первое место в группе
Швейцария - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Швейцария - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Венгрия - Швейцария 1:3 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024 Венгрия - Швейцария 1:3 видео голов и лучших моментов матча Евро-2024
Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:03
Нападающий Барселоны высказался об интересе со стороны Ньюкасла
Европа18:45
Украина проведет два первых матча Лиги наций в одном городе на разных стадионах
Теннис18:33
Снигур в крайне тяжелом матче квалифицировалась на Уимблдон
Евро-202418:20
Швейцария попросила закрыть достопримечательность в Штутгарте, чтобы избежать утечки тактик
Европа18:00
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Евро-202417:48
Игрок сборной Англии получил легкие повреждения после езды на велосипеде
НБА17:45
Рынок свободных агентов и контракты НБА: О Джи Ануноби остается в Нью-Йорке, взяв контракт на 212,5 миллиона
НБА17:25
Обмены НБА: Брогдон перешел в Вашингтон, Авдия - в Портленд
ММА17:21
Макгрегор станет "жертвой" в обновлении игры Hitman 3
Бокс17:12
IBF объяснила, почему титул Усика перешел к Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK