Швейцария попросила закрыть достопримечательность в Штутгарте, чтобы избежать утечки тактик

В команде активно готовятся к матчу против сборной Италии.

Телебашню в Штутгарте частично закрыли из-за вида на тренировочную базу сборной Швейцарии. Об этом сообщает издание Sky Sports.

По просьбе швейцарской команды, чтобы избежать утечек информации перед матчем с Италией, закрыли часть террасы башни.

Напомним, матч Швейцарии и Италии в 1/8 финала Евро-2024 пройдет 29 июня в Берлине.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Германии травмировался в матче со Швейцарией.

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