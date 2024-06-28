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Трубин: К сожалению, на этом Евро, все сложилось не так, как мы хотели

Украинец высказался об итогах чемпионата Европы для "желто-голубых".
Сегодня, 19:59
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги Евро-2024 в своем Instagram.

По словам вратаря, этот чемпионат Европы стал для него и всей сборной особенным, однако, все у "желто-голубых" пошло не по плану.

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"Особенное Евро для меня, для нашей команды и для Украины.

Во время пребывания сборной на таком турнире важно было поднять не только тему футбола, но и другие важные темы для нашей страны и мира.

Очень рад быть частью этой команды. Да, к сожалению, все сложилось не так, как мы все хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной навсегда оставили большой след в моей памяти и в моем сердце.

Спасибо всем за поддержку и за то, что были с нами, несмотря ни на что. Будем готовиться и работать дальше. И уже скоро встретимся!" - написал Анатолий на своей странице в Instagram.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Анатоилй Трубин

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