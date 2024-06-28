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Нагельсманн: Я не считаю, что Евро должно вернуться к старому формату

Наставник сборной Германии против возвращения чемпионата Европы к формату с 16 командами.
Сегодня, 20:33
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о том, как сейчас проходят чемпионаты Европы.

По словам Нагельсманна, не нужно возвращаться к формату, когда в Евро участвовали только 16 сборных. В качестве примера, Юлиан привел сборную Грузии, которая прошла в 1/8 финала на своем дебютном континентальном форуме и не попала бы на него при старом формате.

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"Я так не думаю. Для небольших стран важно участвовать в таком большом турнире. Это всегда интересно.

Один из примеров - Грузия. Они становятся лучше с каждой игрой, это невероятно. Это особенный турнир, и это хорошо", - сказал Юлиан накануне игры против Дании

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Юлиан Нагельсманн

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