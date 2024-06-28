Нагельсманн: Я не считаю, что Евро должно вернуться к старому формату

Наставник сборной Германии против возвращения чемпионата Европы к формату с 16 командами.

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о том, как сейчас проходят чемпионаты Европы.

По словам Нагельсманна, не нужно возвращаться к формату, когда в Евро участвовали только 16 сборных. В качестве примера, Юлиан привел сборную Грузии, которая прошла в 1/8 финала на своем дебютном континентальном форуме и не попала бы на него при старом формате.

Читай также: Основной игрок сборной Германии рискует пропустить 1/8 финала Евро-2024

"Я так не думаю. Для небольших стран важно участвовать в таком большом турнире. Это всегда интересно.

Один из примеров - Грузия. Они становятся лучше с каждой игрой, это невероятно. Это особенный турнир, и это хорошо", - сказал Юлиан накануне игры против Дании

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!