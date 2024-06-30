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Саутгейт оценил вероятность отставки в случае поражения от Словакии

Тренер сборной Англии высказался о своих перспективах на занимаемой должности.
Сегодня, 12:56
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил, может ли он быть уволен в случае неудачи в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией.

По словам специалиста, он не думает о том, что этот поединок может стать для него последним во главе национальной команды, и рассчитывает задержаться на чемпионате Европы подольше.

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"Нет, я не думаю об этом. Мне нравится здесь. Хочу остаться на Евро еще на пару недель. Жду с нетерпением следующих дней", - приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Напомним, что матч 1/8 финала Евро-2024 Англия - Словакия состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Словакия.

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