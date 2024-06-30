Кейн стал вторым бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах Европы

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Англия едва спаслась и прошла Словакию.

Победный гол для "трех львов" забил Гарри Кейн. Этот мяч стал для Гарри шестым на чемпионатах Европы.

Такое же количество голов имеет Уэйн Руни. Два легендарных форварда разделяют вторую строчку лучших бомбардиров в истории Англии на континентальных первенствах.

Лучшим является Алан Ширер. У не менее легендарного нападающего 7 голов на Евро.

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