Гризманн ответил журналистам на критику игры сборной Франции

Футболист сборной Франции Антуан Гризманн поделился мыслями о вялой игре "Les Bleus" на протяжении турнира.

По словам Антуана, важно только то, что команда демонстрирует результат.

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"Не беспокойтесь о счете, мы в четвертьфинале. Команда прекрасно сыграла в обороне. Без хорошей защиты далеко не уйдешь. Это все еще была новая схема для нас, поэтому к ней нужно привыкнуть.

Моя позиция на фланге? Я узнал об этом сегодня утром. Я делаю все для тренера и команды, поэтому мы адаптируемся. Жертва ли я? Нет, это будет неправильно.

Тренер сказал мне играть здесь, значит, я играю здесь. Где бы я ни играл, я буду выкладываться на полную. Он знает, где мне нравится играть, но я всегда буду отдавать все силы команде, этому тренеру. Он доверяет мне, и я стараюсь вернуть ему это доверие", - сказал Гризманн.



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