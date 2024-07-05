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Бернарду: Роналду и Мбаппе - выдающиеся игроки, но матч не будет передачей эстафеты

Хавбек сборной Португалии поделился мыслями о поединке против Франции
Сегодня, 11:33
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился мыслями об игре против Франции.

По словам футболиста, не стоит выделять в этом матче только противостояние Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

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"Будет ли этот матч своеобразной передачей эстафеты от Роналду к Мбаппе? Я так не думаю. Речь идет не о Килиане и Криштиану, речь идет о Португалии и Франции.

Но они два выдающихся игрока. Криштиану - лучший в истории, Килиан начинает великие свершения. Но речь идет о командах. Мы хотим выйти в полуфинал.

Это плей-офф чемпионата Европы, команды здесь очень хорошо организованы. Они защищаются низким блоком с 5 или 6 игроками и хотят, чтобы каждый был за линией мяча. Иногда сложно создать столько моментов, сколько мы хотим или сколько должны.

Я не знаю, как будет играть Франция. Глядя на их состав, не кажется, что они всей командой будут защищаться за линией мяча в течение 90 минут, поэтому у наших игроков может быть больше свободных зон.

Я очень мотивирован. Это потрясающий шанс стать ближе к нашей главной цели - вернуть трофей домой", - сказал Силва.

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