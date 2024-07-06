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Центрбек сборной Франции поделился эмоциями от прохода в полуфинал Евро

Уильям Салиба отметил характер "les bleus".
Сегодня, 11:59
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Защитник сборной Франции Уильям Салиба высказался о победе над Португалией, и, соответственно, проходе в полуфинал Евро-2024.

По словмаи Салиба, этот коллектив Дидье Дешама делает сильным то, что они никогда не сдаются.

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"Сегодня была непростая игра против очень хорошей команды, одного из фаворитов на победу в турнире. Нам удалось остаться сконцентрированными и хорошо защищаться.

Обе стороны имели моменты, но мы сохранили ворота нетронутыми, после чего прошли дальше за счет серии пенальти.

Эмоций внутри каждого из нас сейчас очень много. Серия пенальти была длительной и полной давления, но мы счастливы, что прошли сквозь нее с улыбкой на лице.

Мы все еще в гонке за трофеем, и я надеюсь, что мы будем в ней вплоть до следующего воскресенья.

Мы никогда не сдаемся, даже когда за игрой страдаем. Мы всегда остаемся вместе, и именно это делает нашу команду такой сильной. Мы будем продолжать в том же духе, ведь уже скоро следующая игра.

Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в финал", - сказал Уильям в интервью после поединка.

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