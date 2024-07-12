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Лидер сборной Испании: Мы уверены, что победим Англию

Родри высказался о финале Евро-2024.
Сегодня, 16:34
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Полузащитник сборной Испании Родри поделился мыслями о финале Евро-2024.

По словам испанца, "фурия роха" уверена, что сможет победить в главном поединке турнира.

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"Я их хорошо знаю, прекрасно знаком с культурой английского футбола. У них очень талантливая команда, разносторонние игроки, которые справляются со всеми аспектами игры. Они хорошо защищаются, могут атаковать, имеют хорошие стандартные положения.

Придется поработать над тем, как им навредить. У нас есть наше оружие и уверенность в том, что мы сможем их победить".

Также Родри назвал одну из главных сил коллектива Луиса де ла Фуэнте.

"Мы не провели ни одного матча одинаково. Одна из лучших вещей, которую мы делаем, - адаптируемся к соперникам", - заявил Родри.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 испания англия

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