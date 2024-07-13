Образец объективности: Мата назвал символическую сборную команд Англии и Испании

Испанец не включил в состав ни одного англичанина.

Экс-игрок сборной Испании Хуан Мата назвал символический состав финала Евро-2024, пишет talksport.

Напомним, что уже в это воскресенье Англия и Испания разыграют титул чемпиона Европы.

В составе "трёх Львов" Мата отдельно отметил Кобби Майну и Букайо Сака, но не включил ни одного из них в итоговый состав.

Более того, испанец вовсе не выбрал для своей символической сборной ни одного англичанина, предпочтя на всех позициях своих сограждан.

Символическая сборная финала Евро-2024 по версии Маты выглядит следующим образом: Унаи Симон - Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман, Кукурелья - Руис, Родри, Ольмо - Ямаль, Мората, Уильямс.

Напомним, прогноз на финал Евро-2024 доступен на нашем сайте.

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