Астон Вилла благодаря дублю Асенсио победила Челси
«Вилланы» вырвали победу в конце встречи.
В рамках 26-го тура АПЛ Астон Вилла на своем поле встретилась с Челси.
Уже на старте встречи гости вышли вперед благодаря мячу Энцо Фернандеса и вообще первая половина встречи шла именно по сценарию «синих».
Во второй 45-минутке хозяева перехватили инициативу и достаточно быстро сравняли счет. Марко Асенсио восстановил преимущество в счете.
В конце встречи команда Унаи Эмери вышла вперед. Опять же отличился Асенсио, а ассистировал ему, как и в первом случае, Маркус Рэшфорд.
Поэтому, благодаря результативным действиям своих зимних новичков Вилла одержала победу.
Астон Вилла - Челси 2:1
Голы: Асенсио, 56, 90 - Фернандес, 9
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