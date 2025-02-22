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Футбол

Астон Вилла благодаря дублю Асенсио победила Челси

«Вилланы» вырвали победу в конце встречи.
Сегодня, 21:33
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

В рамках 26-го тура АПЛ Астон Вилла на своем поле встретилась с Челси.

Уже на старте встречи гости вышли вперед благодаря мячу Энцо Фернандеса и вообще первая половина встречи шла именно по сценарию «синих».

Во второй 45-минутке хозяева перехватили инициативу и достаточно быстро сравняли счет. Марко Асенсио восстановил преимущество в счете.

В конце встречи команда Унаи Эмери вышла вперед. Опять же отличился Асенсио, а ассистировал ему, как и в первом случае, Маркус Рэшфорд.

Поэтому, благодаря результативным действиям своих зимних новичков Вилла одержала победу.

Астон Вилла - Челси 2:1

Голы: Асенсио, 56, 90 - Фернандес, 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Астон Вилла Марко Асенсио

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