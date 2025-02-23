Гвардиола высказался об отсутствии Холанда в заявке на матч против Ливерпуля
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал отсутствие Эрлинга Холанда в заявке на матч против Ливерпуля.
Решение связано с недостаточным уровнем готовности норвежца
«Холанду стало лучше, но он чувствовал себя не очень хорошо... и вчера мы решили избегать любого риска».
Также Гвардиола сравнил влияние травм в этом и прошлых сезонах на результаты Манчестер Сити.
«За эти девять лет мы сыграли много сезонов без очень, очень важных игроков и выстояли.
В этом сезоне у нас было много травм, но мы не смогли выстоять».
На момент написания новости в матче Ман Сити - Ливерпуль идет первый тайм. Счет - 0:1.
Ранее сообщалось, что Ман Сити летом может покинуть около десятка игроков.
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