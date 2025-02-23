Гвардиола высказался об отсутствии Холанда в заявке на матч против Ливерпуля

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал отсутствие Эрлинга Холанда в заявке на матч против Ливерпуля.

Решение связано с недостаточным уровнем готовности норвежца

«Холанду стало лучше, но он чувствовал себя не очень хорошо... и вчера мы решили избегать любого риска».

Также Гвардиола сравнил влияние травм в этом и прошлых сезонах на результаты Манчестер Сити.

«За эти девять лет мы сыграли много сезонов без очень, очень важных игроков и выстояли.

В этом сезоне у нас было много травм, но мы не смогли выстоять».

На момент написания новости в матче Ман Сити - Ливерпуль идет первый тайм. Счет - 0:1.

Ранее сообщалось, что Ман Сити летом может покинуть около десятка игроков.

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