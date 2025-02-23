Зубков и Батагов отметились первыми ассистами за Трабзонспор

Сикан, пока, без результативных действий в игре против Газиантепа.

В рамках 25-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор встречается с Газиантепом.

Уже в первом тайме «бордово-голубые» обеспечили себе комфортное преимущество. В конце тайма хозяева отличились дважды.

Сначала Арсений Батагов ассистировал Симону Банзе, а затем Александр Зубков отдал голевую на Эдина Вишцу.

Даниил Сикан, как и Арсений с Александром вышел в старте, но на момент середины второго тайма не отметился результативными действиями. В матче счет - 3:0 в пользу Трабзонспора.

Напомним, ранее сообщалось, что Игнатенко отметился красивым голом, который спас Слован от поражения.

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