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Футбол

Зубков и Батагов отметились первыми ассистами за Трабзонспор

Сикан, пока, без результативных действий в игре против Газиантепа.
Сегодня, 19:37
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

В рамках 25-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор встречается с Газиантепом.

Уже в первом тайме «бордово-голубые» обеспечили себе комфортное преимущество. В конце тайма хозяева отличились дважды.

Сначала Арсений Батагов ассистировал Симону Банзе, а затем Александр Зубков отдал голевую на Эдина Вишцу.

Даниил Сикан, как и Арсений с Александром вышел в старте, но на момент середины второго тайма не отметился результативными действиями. В матче счет - 3:0 в пользу Трабзонспора.

Напомним, ранее сообщалось, что Игнатенко отметился красивым голом, который спас Слован от поражения.

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