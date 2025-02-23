Зубков и Батагов отметились первыми ассистами за Трабзонспор
В рамках 25-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор встречается с Газиантепом.
Уже в первом тайме «бордово-голубые» обеспечили себе комфортное преимущество. В конце тайма хозяева отличились дважды.
Сначала Арсений Батагов ассистировал Симону Банзе, а затем Александр Зубков отдал голевую на Эдина Вишцу.
🇹🇷 Simon Banza GOAL vs Gaziantep #Trabzonspor SuperLig #Gaziantep pic.twitter.com/7RLgetniAo— MUHAMMAD zohaib (@RealMzohaib) February 23, 2025
🇹🇷 Visca GOAL vs Gaziantep #Trabzonspor SuperLig #Gaziantep pic.twitter.com/yur6VNdi9f— MUHAMMAD zohaib (@RealMzohaib) February 23, 2025
Даниил Сикан, как и Арсений с Александром вышел в старте, но на момент середины второго тайма не отметился результативными действиями. В матче счет - 3:0 в пользу Трабзонспора.
Напомним, ранее сообщалось, что Игнатенко отметился красивым голом, который спас Слован от поражения.
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