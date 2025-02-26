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Футбол

Тренер Ливерпуля получил дисквалификацию за действия после мерсисайдского дерби

Вместе с Арне Слотом наказали и одного из его ассистентов.
Сегодня, 16:39
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Футбольная ассоциация Англии вынесла вердикт относительно инцидента после завершения матча Эвертон - Ливерпуль.

Как сообщается в пресс-релизе организации, рулевой мерсисайдцев Арне Слот и его ассистент Сипке Гульсгофф дисквалифицированы на два матча.

Также Слот заплатит штраф в размере 70 тысяч фунтов, а Гульсгофф 7 тысяч фунтов.

Штрафы наложены и на Ливерпуль и Эвертон. «Красные» заплатят 50 тысяч, а „ириски“ 65.

Примечательно, что в сегодняшнем поединке Ливерпуля против Ньюкасла мерсисайдцами будет руководить легенда Эвертона Джон Гейтинга, который также входит в штаб Слота.

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