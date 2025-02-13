Матч между Эвертоном и Ливерпулем закончился массовой потасовкой

Перенесенный матч между Эвертоном и Ливерпулем завершился массовой потасовкой между футболистами.

Напомним, на последних минутах матча Джеймс Тарковски вырвал ничью для "ирисок". После забитого гола Абдулай Дукуре решил отпраздновать перед трибуной мерсисайдцев.

Такое поведение малийца не понравилось Кертису Джонсу, который набросился на футболиста Эвертона.

Затем в драку полезли Дарвин Нуньес и Эшли Янг, а затем потасовка стала массовой, а с трибун полетели бутылки.

Главный арбитр с трудом навел на поле порядок, а затем принялся раздавать карточки. Дукуре и Джонс получили по второй желтой карточке и были удалены. Также судья удалил Арне Слота, который настойчиво пытался ему что-то доказать.

Также, напомним, Бенфика с Трубиным обыграла Монако в Лиге чемпионов.

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