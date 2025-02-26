Яремчук сделал дубль и ассист в матче против АЕКа

В рамках Кубка Греции Олимпиакос принимал АЕК.

В старте пирейцев вышел на поле Роман Яремчук, который уже за первые полчаса игры оформил два результативных действия.

Сперва Роман отдал ассист на Андре Орту, а через несколько минут после паса того же Орты отправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме Яремчук оформил дубль.

Поединок завершился разгромной победой Олимпиакоса - 6:0.

В текущем сезоне Роман провел 22 матча за Олимпиакос, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинец вывел свой клуб в полуфинал Кубка Польши.

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