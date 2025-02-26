Яремчук сделал дубль и ассист в матче против АЕКа
Роман помог Олимпиакосу разгромить соперника.
В рамках Кубка Греции Олимпиакос принимал АЕК.
В старте пирейцев вышел на поле Роман Яремчук, который уже за первые полчаса игры оформил два результативных действия.
Сперва Роман отдал ассист на Андре Орту, а через несколько минут после паса того же Орты отправил мяч в сетку ворот.
Во втором тайме Яремчук оформил дубль.
Поединок завершился разгромной победой Олимпиакоса - 6:0.
В текущем сезоне Роман провел 22 матча за Олимпиакос, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что украинец вывел свой клуб в полуфинал Кубка Польши.
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