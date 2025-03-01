iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Манчестер Сити вернулся к индивидуальным тренировкам

Однако вероятность того, что Родри сыграет в текущем сезоне, все еще мала.
Сегодня, 14:03
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Родри вернулся к индивидуальным тренировкам, пишет 90Min.

Напомним, хавбек вылетел из-за травмы крестов всего после пяти игр текущего сезона.

Предполагалось, что Родри может вернуться в конце сезона, однако вероятней всего было его возвращение уже в следующем.

Тем временем сроки восстановления испанца идут по плану, Родри уже приступил к индивидуальным тренировкам на траве. Однако это еще не значит, что испанец действительно сыграет в этом сезоне.

Ранее также Гвардиола высказался о предстоящем матче против Плимута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родри

Статьи по теме

Перес: Родри заслуживал Золотой Мяч, но в прошлом году Перес: Родри заслуживал Золотой Мяч, но в прошлом году
Родри озвучил примерные сроки своего возвращения после тяжелой травмы Родри озвучил примерные сроки своего возвращения после тяжелой травмы
Родри рассказал, разговаривал ли с Винисиусом после церемонии вручения Золотого Мяча-2024 Родри рассказал, разговаривал ли с Винисиусом после церемонии вручения Золотого Мяча-2024
Как Родри обошел Винисиуса: раскрыты детали голосования за Золотой мяч-2024 Как Родри обошел Винисиуса: раскрыты детали голосования за Золотой мяч-2024

Видео

Дюплантис в одиннадцатый раз побил рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис в одиннадцатый раз побил рекорд в прыжках с шестом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа15:50
Форвард Кристал Пэлас получил ногой в голову и покинул поле на носилках
Европа15:46
Цыганков вывел Жирону вперед в матче с Сельтой
Формула 115:13
Формула-1 назвала самую быструю команду на предсезонных тестах
Европа14:35
Румменигге подтвердил, что Бавария нацелена на трансфер Виртца
Украина14:30
Футболисты Черноморца приняли участие в ликвидации последствий российского обстрела
Украина14:05
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Александрией в УПЛ
Европа14:03
Звезда Манчестер Сити вернулся к индивидуальным тренировкам
Бокс13:45
Усик высказался о поясе, который Зеленский привез для Трампа
Другие13:29
"Спасибо за мужество, господин президент": Магучих, Харлан и другие спортсмены высказались в поддержку Зеленского
Украина13:17
УХЛ: Кременчуг - Шторм, Крыжинка - Днепр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK