Звезда Манчестер Сити вернулся к индивидуальным тренировкам
Однако вероятность того, что Родри сыграет в текущем сезоне, все еще мала.
Полузащитник Манчестер Сити Родри вернулся к индивидуальным тренировкам, пишет 90Min.
Напомним, хавбек вылетел из-за травмы крестов всего после пяти игр текущего сезона.
Предполагалось, что Родри может вернуться в конце сезона, однако вероятней всего было его возвращение уже в следующем.
Тем временем сроки восстановления испанца идут по плану, Родри уже приступил к индивидуальным тренировкам на траве. Однако это еще не значит, что испанец действительно сыграет в этом сезоне.
Ранее также Гвардиола высказался о предстоящем матче против Плимута.
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