Звезда Манчестер Сити вернулся к индивидуальным тренировкам

Однако вероятность того, что Родри сыграет в текущем сезоне, все еще мала.

Полузащитник Манчестер Сити Родри вернулся к индивидуальным тренировкам, пишет 90Min.

Напомним, хавбек вылетел из-за травмы крестов всего после пяти игр текущего сезона.

Предполагалось, что Родри может вернуться в конце сезона, однако вероятней всего было его возвращение уже в следующем.

Тем временем сроки восстановления испанца идут по плану, Родри уже приступил к индивидуальным тренировкам на траве. Однако это еще не значит, что испанец действительно сыграет в этом сезоне.

Ранее также Гвардиола высказался о предстоящем матче против Плимута.

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