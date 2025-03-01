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Футбол

Румменигге подтвердил, что Бавария нацелена на трансфер Виртца

Мюнхенский клуб уверен, что у них есть преимущество в гонке.
Сегодня, 14:35
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Член совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что Флориан Виртц - ключевая цель клуба.

Немецкий хавбек проводит очередной сезон на высоком уровне и продолжает оставаться целью для многих европейских грандов.

Бавария не является исключением, и в клубе считают, что у них есть ряд преимуществ. Во-первых, Виртцу не придется менять чемпионат, а во-вторых он сможет играть с партнером по сборной Джамалом Мусиалой.

"Все в Баварии согласны, что это именно тот игрок, которого мы хотим подписать. Не для того, чтобы ослабить Леверкузен, а для того, чтобы усилить нас", - рассказал Румменигге журналистам.

Ожидается, что Байер запросит за свою звезду не менее 100 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Реал хочет подписать звезду Арсенала свободным агентом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Флориан Виртц

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