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Футбол

Гвардиола обновил информацию о состоянии Родри

Обладатель Золотого мяча, по всей видимости, успеет вернуться на поле еще до конца сезона.
Сегодня, 16:12
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола анонсировал возвращение Родри. Наставник "горожан" поделился мыслями о кадровом потенциале команды, сообщает официальный сайт АПЛ.

"Мы не можем играть каждые три дня, три дня, три дня. Конечно, мы нуждаемся в свежих ногах и игроках, которые возвращаются в команду. Это полный состав, кроме Оскара Бобба и Родри, которые близки к возвращению".

Это впервые у нас будет более-менее полный состав. Я почти уверен, что сезон был бы другим, если бы было примерно так весь этот сезон", – заявил Гвардиола.

Родри порвал "кресты" еще осенью. После операции его появление на поле прогнозировали только в следующем сезоне. Накануне обладатель Золотого мяча-2024 начал заниматься индивидуально.

К слову, ранее Манчестер Сити прошел Плимут в Кубке Англии.

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