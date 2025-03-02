Аморим высказался об удачном старте Антони в аренде в Бетисе

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями об успехах Антони в Бетисе.

По словам Аморима, главная причина удачных выступлений бразильца заключается в меньшей интенсивности Ла Лиги.

«Когда ты играешь против любой команды в Англии, всегда присутствует физическая борьба. Если у тебя нет физической силы, тебе будет очень трудно».

Также Рубен отметил, что есть и другие факторы того, что Антони хорошо себя показывает.

«Антони сейчас намного лучше в Испании. Это зависит от многих факторов, но я гарантирую, что главный из них - физическая подготовка», - сказал Аморим.

Напомним, ранее сообщалось, что Бетис с Антони победил Реал

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!