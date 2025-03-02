Аморим высказался об удачном старте Антони в аренде в Бетисе
Рубен считает Ла Лигу менее интенсивной чем АПЛ.
Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями об успехах Антони в Бетисе.
По словам Аморима, главная причина удачных выступлений бразильца заключается в меньшей интенсивности Ла Лиги.
«Когда ты играешь против любой команды в Англии, всегда присутствует физическая борьба. Если у тебя нет физической силы, тебе будет очень трудно».
Также Рубен отметил, что есть и другие факторы того, что Антони хорошо себя показывает.
«Антони сейчас намного лучше в Испании. Это зависит от многих факторов, но я гарантирую, что главный из них - физическая подготовка», - сказал Аморим.
Напомним, ранее сообщалось, что Бетис с Антони победил Реал
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