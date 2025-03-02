Виртц хочет играть за пределами немецкого чемпионата

Хавбек готов присоединится к Баварии, но не намерен долго за нее играть.

Хавбек Байера Флориан Виртц согласен перейти в Баварию, однако у него есть и свои планы.

Напомним, что мюнхенский клуб намерен любыми средствами заполучить 21-летнего немца, и сам Флориан тоже не против поиграть в Баварии.

Однако Виртц не намерен задерживаться надолго в новом клубе, футболист также хочет опробовать свои силы и за рубежом.

"У нас есть информация, что он хочет в Баварию и что он так видит свою карьеру: сначала Бавария, потом зарубежный клуб. Осуществимо ли это, я не знаю.

Я не думаю, что они провернут это в этом году. Думаю, Бавария надеется на продление контракта, на пункт об отступных. Тогда они как-то сконструируют финансовую схему и активируют этот пункт, если сам Флориан Виртц тоже этого захочет", - рассказал в эфире Sport1-Doppelpass Флориан Плеттенберг.

Ранее также Тоттенхэм определился с дальнейшей судьбой Тимо Вернера.

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