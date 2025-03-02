Барселона предложит своей звезде новый контракт, однако не уберет из трансферного списка

Продажа Рафиньи может оказаться уж очень выгодной.

Барселона готовит новый контракт для Рафиньи, пишет 90Min.

В текущем сезоне 28-летний бразилец показывает свою лучшую игру. В 38-ми матчах текущего сезона вингер отличился 24-мя голами и 18-ю ассистами.

Каталонцы готовы предложить Рафинье новый контракт, однако это не гарантирует ему неприкосновенность. Боссы Барселоны понимают, сколько можно заработать на продаже бразильца.

В аналогичной ситуации находится и Рональд Араухо, обоих клуб готов продать, если получит достойное предложение.

В бразильца, например, в контракте прописан 1 млрд евро отступных, однако Барселона готова торговаться и по поводу более разумной цены.

Накануне, напомним, Барселона легко обыграла Реал Сосьедад.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!