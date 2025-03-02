Барселона предложит своей звезде новый контракт, однако не уберет из трансферного списка
Барселона готовит новый контракт для Рафиньи, пишет 90Min.
В текущем сезоне 28-летний бразилец показывает свою лучшую игру. В 38-ми матчах текущего сезона вингер отличился 24-мя голами и 18-ю ассистами.
Каталонцы готовы предложить Рафинье новый контракт, однако это не гарантирует ему неприкосновенность. Боссы Барселоны понимают, сколько можно заработать на продаже бразильца.
В аналогичной ситуации находится и Рональд Араухо, обоих клуб готов продать, если получит достойное предложение.
В бразильца, например, в контракте прописан 1 млрд евро отступных, однако Барселона готова торговаться и по поводу более разумной цены.
Накануне, напомним, Барселона легко обыграла Реал Сосьедад.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!