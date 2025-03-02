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Футбол

Довбик отметился голом в ворота Комо

Артем забил впервые за месяц.
Вчера, 20:45
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 29-го тура Серии А Рома встречается с Комо.

Во втором тайме на поле появился Артем Довбик, который пропустил 3 последних матча.

На 77-ой минуте Рома вышла вперед благодаря голу как раз Довбика. Для Артема это первый забитый мяч с 5 февраля, когда он отличился в ворота Милана.

Форвард «волков» замкнул прострел с фланга в акробатическом прыжке, ударив «нерабочей» ногой.

На момент написания новости продолжается второй тайм. Счет - 2:1

Ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал возможность возглавить Рому.

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