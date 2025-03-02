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Футбол

Флик прокомментировал разгром Сосьедада

Немец считает, что его команда может становиться лучше.
Вчера, 21:42
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Наставник Барселоны Ганси Флик прокомментировал победу над Реал Сосьедадом.

По словам немца, его команда очень хорошо сыграла.

«Очень важно сохранять свои ворота в неприкосновенности, мы много говорили об этом в течение недели.

Мы все делаем очень хорошо. Если бы в первом тайме у нас было немного больше дисциплины, мы могли бы забить и больше».

Также Флик похвалил Жерара Мартина.

«Я очень рад за ребят, особенно за Жерара Мартина и его гол. Это важный шаг. Гол Левандовски? Форвардам всегда важно забивать, ему немного повезло, я рад за него.

Мы всегда смотрим на положительные аспекты, после каждого матча мы стараемся стать еще лучше. И именно так мы хотим поступать в будущем», - сказал главный тренер Барселоны Флик после игры 26-го тура Ла Лиги.

Сейчас Барса возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

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