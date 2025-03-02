Флик прокомментировал разгром Сосьедада

Немец считает, что его команда может становиться лучше.

Наставник Барселоны Ганси Флик прокомментировал победу над Реал Сосьедадом.

По словам немца, его команда очень хорошо сыграла.

«Очень важно сохранять свои ворота в неприкосновенности, мы много говорили об этом в течение недели.

Мы все делаем очень хорошо. Если бы в первом тайме у нас было немного больше дисциплины, мы могли бы забить и больше».

Также Флик похвалил Жерара Мартина.

«Я очень рад за ребят, особенно за Жерара Мартина и его гол. Это важный шаг. Гол Левандовски? Форвардам всегда важно забивать, ему немного повезло, я рад за него.

Мы всегда смотрим на положительные аспекты, после каждого матча мы стараемся стать еще лучше. И именно так мы хотим поступать в будущем», - сказал главный тренер Барселоны Флик после игры 26-го тура Ла Лиги.

Сейчас Барса возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

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