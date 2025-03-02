Флик прокомментировал разгром Сосьедада
Наставник Барселоны Ганси Флик прокомментировал победу над Реал Сосьедадом.
По словам немца, его команда очень хорошо сыграла.
«Очень важно сохранять свои ворота в неприкосновенности, мы много говорили об этом в течение недели.
Мы все делаем очень хорошо. Если бы в первом тайме у нас было немного больше дисциплины, мы могли бы забить и больше».
Также Флик похвалил Жерара Мартина.
«Я очень рад за ребят, особенно за Жерара Мартина и его гол. Это важный шаг. Гол Левандовски? Форвардам всегда важно забивать, ему немного повезло, я рад за него.
Мы всегда смотрим на положительные аспекты, после каждого матча мы стараемся стать еще лучше. И именно так мы хотим поступать в будущем», - сказал главный тренер Барселоны Флик после игры 26-го тура Ла Лиги.
Сейчас Барса возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.
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