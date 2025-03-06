"Я чувствую серьезную несправедливость": Фонсека прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер Лиона Паулу Фонсека прокомментировал свою дисквалификацию.

Напомним, португальский специалист отстранен от работы на девять месяцев за агрессию в адрес арбитра.

Фонсека заявил, что считает дисквалификацию несправделивой, однако теперь остается только работать с командой, чтобы компенсировать свою ошибку.

"Я хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче, но я чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Я хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.

Для меня самое главное – это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшним важнейшим матчем.

Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решения и организовать команду наилучшим образом, чтобы готовить ее к матчам", - приводит слова тренера Бен Джейкобс.

Ранее также супруга Фонсеки также отреагировала на дисквалификацию.

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