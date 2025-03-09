Тренер Бенфики объяснил, почему Трубин остался в запасе в последнем матче

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал отсутствие Анатолия Трубина в старте на матч 25-го тура чемпионата с Насьоналем (3:0), в котором ворота лиссабонцев защищал Самуэл Суареш.

Наставник "орлов" отметил, что хотел предоставить игровое время португальскому голкиперу и похвалил украинца за предыдущий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной (0:1).

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"Речь идет не о том, чтобы поставить Трубина на место Самуэла, а о том, чтобы поставить Самуэла на место Трубина. Я много наблюдаю за теневой работой, которую выполняет Суареш. Трубин показал фантастическую игру в матче с Барселоной", - приводит слова Лаже Tribuna.expresso.

В нынешнем сезоне Трубин провел за Бенфику 36 матчей во всех турнирах, пропустив 35 голов, а в 16 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что Анатолий Трубин был вызван в сборную Украины на предстоящие матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

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