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Футбол

Манчестер Юнайтед определился со списком игроков, которые должны покинуть клуб

Среди имен есть, в частности, Маркус Рэшфорд.
Сегодня, 16:34

Манчестер Юнайтед определился с футболистами, которые не входят в планы Рубена Аморима.

Как сообщает Mirror, манкунианцы намерены продать, по меньшей мере, 6 футболистов. Среди имен в этом списке присутствуют Маркус Рэшфорд и Антони.

Также Аморим не рассчитывает на Кристиана Эриксена, Каземиро, Джейдона Санчо и Тайрелла Маласию. "Красные дьяволы" надеются выручить с продажи игроков достаточное количество средств, чтобы улучшить свои позиции на трансферном рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард МЮ недоволен партнерами .

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