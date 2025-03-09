Манчестер Юнайтед определился со списком игроков, которые должны покинуть клуб
Среди имен есть, в частности, Маркус Рэшфорд.
Манчестер Юнайтед определился с футболистами, которые не входят в планы Рубена Аморима.
Как сообщает Mirror, манкунианцы намерены продать, по меньшей мере, 6 футболистов. Среди имен в этом списке присутствуют Маркус Рэшфорд и Антони.
Также Аморим не рассчитывает на Кристиана Эриксена, Каземиро, Джейдона Санчо и Тайрелла Маласию. "Красные дьяволы" надеются выручить с продажи игроков достаточное количество средств, чтобы улучшить свои позиции на трансферном рынке.
Напомним, ранее сообщалось, что форвард МЮ недоволен партнерами .
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