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Футбол

Тер Штеген разводится с женой из-за измены

Бывшая возлюбленная Марка-Андре изменила ему с его же персональным тренером.
Сегодня, 19:10
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген объявил о разводе со своей женой Даниэлой Эле.

По словам вратаря, это было трудное решение для него и его бывшей.

"Всем привет,

После тщательных раздумий мы с Дани решили пойти разными путями. Как вы можете себе представить, это решение было нелегким, но мы оба считаем, что это лучший шаг для нас.

Мы сосредоточены на том, чтобы делать то, что лучше всего для наших детей, гарантируя, что они и в дальнейшем будут иметь любящую и стабильную среду. Мы продолжаем работать вместе как родители и относиться друг к другу с уважением и благодарностью, как и раньше.

В это личное время мы просим вас о понимании и уважении к нашей частной жизни, особенно к жизни наших детей. Спасибо вам.

С уважением,
Марк", - написал игрок в своем Instagram.

Официально о причине разрыва пара не сообщила, однако, по информации издания El Periodico, супруги расстались из-за измены Даниэлы. Девушка, якобы, изменила Марку с его личным тренером.

Отмечается также, что Тер Штеген узнав об измене, переехал в отель, однако скрывал это, ссылаясь на "ремонтные работы" в своем доме.

Ранее сообщалось, что врач Барселоны умер перед матчем команды.

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