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Аморим: Нам нужно больше таких игроков, как Бруну

Капитан манкунианцев получил порцию комплиментов.
Сегодня, 11:20
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим похвалил своего капитана Бруну Фернандеша.

Напомним, накануне манкунианцы сыграли в ничью с Арсеналом. Единственный гол МЮ забил именно португальский хавбек.

Аморим заявил, что команде нужно больше таких игроков, как Бруну, способных в одиночку делать разницу.

"Очевидно, нам нужно больше таких игроков, как Бруну. Дело не только в его качествах и характере. Порой он допускает ошибки, но делает разницу как с мячом, так и без него. Он постоянно берет игру на себя.

Он может раздражаться в определенные моменты, которые делают ему больнее, чем кому-либо другому. Я понимаю это. Он хочет побеждать. Но он всегда доступен, может играть на разных позициях, и, когда нам нужен гол и результативная передача, он всегда на месте", - приводит слова тренера BBC.

Ранее также Микель Артета болезненно воспринял вопрос о чемпионской гонке.

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