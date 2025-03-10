Ливерпуль объявил о контракте с новым техническим спонсором

Мерсисайдцы снова будут сотрудничать с Adidas.

Ливерпуль объявил о подписании контракта с Adidas.

Немецкий бренд снова станет техническим спонсором мерсисайдцев с сезона-2025/26.

Напомним, что раньше они сотрудничали с 1985 по 1996 год и с 2006-го по 2012-й. Текущий технический спонсор клуба - Nike.

Уже со следующего сезона Adidas займется поставками игровой и тренировочной формы для всех команд Ливерпуля, а также одежды для сотрудников клуба.

По разным сведениям, сделка будет принесить клубу около 60 млн фунтов в год.

Ранее также тренер Манчестер Юнайтед расхвалил капитана своей команды.

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