Борнмут проиграл Брентфорду Ярмолюка в первом матче после возвращения Забарного

"Вишни" уступили, несмотря на то, что вели в счете.

В рамках 29-го тура АПЛ Борнмут Ильи Забарного встретился с Брентфордом Егора Ярмолюка.

На 17-ой минуте судьба "улыбнулась" коллективу Забарного. Милош Керкез совершил прострел, после которого Виталий Янельт "срезал" мяч в собственные ворота.

Еще до перерыва «пчелы» смогли сравнять счет. Автором мяча, который восстановил паритет, стал Йоан Висса.

Во втором тайме команда Ярмолюка смогла выйти вперед. На свой счет гол записал Кристиан Нергор.

Примечательно, что Егор вышел на поле сразу после второго забитого в исполнении его партнеров, а вот Илья провел на поле весь матч после отбытия своей дисквалификации.

Борнмут - Брентфорд 1:2

Голы: Янельт (автогол), 17 - Висса, 30, Нергор, 71

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