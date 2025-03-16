iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гетце закрепил за собой статус лидера клуба и может получить новый контракт

Айнтрахт может предложить хавбеку улучшенные условия.
Сегодня, 10:50
Марио Гетце / Getty Images
Марио Гетце / Getty Images

Хавбек Айнтрахта Марио Гетце заслужил своей игрой новый контракт, пишет Флориан Плеттенберг.

32-летний немец считается руководством клуба одним из лидеров команды. И сейчас Марио проводит один из своих лучших сезонов в последние годы.

Действующий контракт Гетце заканчивается в 2026 года, и клуб раздумывает над тем, чтобы предложить игроку новый.

Тем более, что Марио стал лидером раздевалки и уже успел сообщить руководству, что не планирует покидать команду летом.

Ранее также сообщалось, что новичок Серии А планирует бороться за еврокубки уже в следующем сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марио Гетце

Статьи по теме

Экс-игрок сборной Германии написал письмо к себе в прошлое Экс-игрок сборной Германии написал письмо к себе в прошлое
Гетце жалеет, что не перешел в Ливерпуль в 2016-м году Гетце жалеет, что не перешел в Ливерпуль в 2016-м году
Гетце подписал контракт с победителем еврокубка сезона-2021/22 Гетце подписал контракт с победителем еврокубка сезона-2021/22
Гетце может вернуться в Бундеслигу Гетце может вернуться в Бундеслигу

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа12:25
Гризманн покинет Атлетико по семейным причинам
Формула 111:50
Стюарды отменили штраф Антонелли после Гран-при
Европа10:50
Гетце закрепил за собой статус лидера клуба и может получить новый контракт
Европа10:18
Новичок Серии А уже планирует борьбу за еврокубки
Формула 109:50
Хэмилтон: Гонка прошла намного хуже, чем я думал
Украина09:38
УПЛ: две худшие команды чемпионата сыграют между собой
Киберспорт09:34
ESL Pro League Season 21: Vitality и Mouz встретятся в гранд-финале
Бокс09:21
Бокс: расписание боев
Украина09:18
Таблица УПЛ: Колос в зоне переходных матчей
Бокс09:05
Ник Болл бил соперника ногами и в конце концов защитил титул в полулегком весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK