Гетце закрепил за собой статус лидера клуба и может получить новый контракт
Айнтрахт может предложить хавбеку улучшенные условия.
Хавбек Айнтрахта Марио Гетце заслужил своей игрой новый контракт, пишет Флориан Плеттенберг.
32-летний немец считается руководством клуба одним из лидеров команды. И сейчас Марио проводит один из своих лучших сезонов в последние годы.
Действующий контракт Гетце заканчивается в 2026 года, и клуб раздумывает над тем, чтобы предложить игроку новый.
Тем более, что Марио стал лидером раздевалки и уже успел сообщить руководству, что не планирует покидать команду летом.
Ранее также сообщалось, что новичок Серии А планирует бороться за еврокубки уже в следующем сезоне.
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