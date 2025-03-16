Гетце закрепил за собой статус лидера клуба и может получить новый контракт

Хавбек Айнтрахта Марио Гетце заслужил своей игрой новый контракт, пишет Флориан Плеттенберг.

32-летний немец считается руководством клуба одним из лидеров команды. И сейчас Марио проводит один из своих лучших сезонов в последние годы.

Действующий контракт Гетце заканчивается в 2026 года, и клуб раздумывает над тем, чтобы предложить игроку новый.

Тем более, что Марио стал лидером раздевалки и уже успел сообщить руководству, что не планирует покидать команду летом.

Ранее также сообщалось, что новичок Серии А планирует бороться за еврокубки уже в следующем сезоне.

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