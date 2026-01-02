iSport.ua
Футбол

Чемпион мира-2014 принял решение о своем будущем

Марио Гетце хочет остаться в Айнтрахте.
Сегодня, 12:59       Автор: Андрей Безуглый
Марио Гетце / Getty Images
Марио Гетце / Getty Images

Хавбек Айнтрахта Марио Гетце определился с планами на будущее, утверждает Bild.

33-летний немец начал переговоры о продлении контракта с "орлами".

Его текущее соглашение рассчитано до 2026 года с опцией продления. Именно ее футболист и хочет воспользоваться.

Айнтрахт не прочь оставить Гетце в составе, а потому уже провел с полузащитиком предварительные переговоры.

Если же по какой-то причине контракт не будет продлен, то Марио может продолжить карьеру в МЛС. Американские клубы проявляют к игроку интерес.

В текущем сезоне Марио Гетце провел 17 матчей, отличившись двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Рома мечтает о сенсационном возвращении.

