Гризманн покинет Атлетико по семейным причинам

Форвард Атлетико Антуан Гризманн намерен летом перебраться в МЛС, утверждает Relevo.

На такой шаг француза сподвигли какие-то семейные причины.

Вскоре Антуан проведет встречу с руководством Атлетико, на которой и решится будуущее француза. Пока клуб не намерен препятствовать уходу Гризманна.

Как пишет издание, между игроком и клубом есть огромное уважение, и именно поэтому француза согласны отпустить. При этом Гризманн намерен до последнего бороться за титулы до конца сезона.

Также параллельно игрок ведет переговоры с Лос-Анджелесом, где уже играют Оливье Жиру и Уго Льорис.

Ранее также сообщалось, что Марио Гетце останется в Айнтрахте.

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