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Футбол

Барселона, вероятно, потеряла своего защитника до конца сезона

Марк Касадо получил тяжелую травму.
Сегодня, 15:25
Марк Касадо / Getty Images
Марк Касадо / Getty Images

Защитник Барселоны Марк Касадо, вероятно, пропустит окончание сезона, пишет Marca.

Напомним, 21-летний испанец получил повреждение в матче с Атлетико, столкнувшись с Антуаном Гризманном.

Предполагается, что у Касадо разрыв связок колена. Восстановление займет около двух месяцев, так что, скорее всего, в этом сезоне футболист больше не сыграет.

Касадо уже исключили из заявки сборной Испании, заменив его Алейшем Гарсией.

Тем не менее в Барселоне сохраняют оптимизм. В ближайшее дни клуб проведет дополнительные обследования в надежде поставить игрока на ноги до окончания сезона.

Ранее также сообщалось, что президент Реала помог Барселоне с заявкой игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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