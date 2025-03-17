Барселона, вероятно, потеряла своего защитника до конца сезона
Марк Касадо получил тяжелую травму.
Защитник Барселоны Марк Касадо, вероятно, пропустит окончание сезона, пишет Marca.
Напомним, 21-летний испанец получил повреждение в матче с Атлетико, столкнувшись с Антуаном Гризманном.
Предполагается, что у Касадо разрыв связок колена. Восстановление займет около двух месяцев, так что, скорее всего, в этом сезоне футболист больше не сыграет.
Касадо уже исключили из заявки сборной Испании, заменив его Алейшем Гарсией.
Тем не менее в Барселоне сохраняют оптимизм. В ближайшее дни клуб проведет дополнительные обследования в надежде поставить игрока на ноги до окончания сезона.
Ранее также сообщалось, что президент Реала помог Барселоне с заявкой игроков.
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