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Футбол

Лидер Ромы пропустит около месяца

Пауло Дибала выбыл из-за травмы.
Сегодня, 15:56
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Нападающий Ромы Пауло Дибала выбыл из-за травмы, пишет Филиппо Биафора.

Напомним, что аргентинец досрочно завершил матч против Кальяри, получив повреждение на 64-й минуте матча.

По информации журналиста, у 31-летнего футболиста обнаружили травму полусухожильной мышцы левого бедра. 

Предполагается, что восстановление займет не меньше месяца. Таким образом Дибала пропустит не только матчи Ромы, но и поединка сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны также получил тяжелую травму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пауло Дибала

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