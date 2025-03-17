Лидер Ромы пропустит около месяца

Нападающий Ромы Пауло Дибала выбыл из-за травмы, пишет Филиппо Биафора.

Напомним, что аргентинец досрочно завершил матч против Кальяри, получив повреждение на 64-й минуте матча.

По информации журналиста, у 31-летнего футболиста обнаружили травму полусухожильной мышцы левого бедра.

Предполагается, что восстановление займет не меньше месяца. Таким образом Дибала пропустит не только матчи Ромы, но и поединка сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны также получил тяжелую травму.

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