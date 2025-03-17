Лидер Ромы пропустит около месяца
Пауло Дибала выбыл из-за травмы.
Нападающий Ромы Пауло Дибала выбыл из-за травмы, пишет Филиппо Биафора.
Напомним, что аргентинец досрочно завершил матч против Кальяри, получив повреждение на 64-й минуте матча.
По информации журналиста, у 31-летнего футболиста обнаружили травму полусухожильной мышцы левого бедра.
Предполагается, что восстановление займет не меньше месяца. Таким образом Дибала пропустит не только матчи Ромы, но и поединка сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2026.
Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны также получил тяжелую травму.
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